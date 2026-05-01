元NHKのフリーアナウンサー中川安奈（32）が1日、自身のXを更新。著名人の熱愛報道をめぐり、ついしてしまうことを明かした。中川は「誰かの熱愛・結婚のニュースが出たときに、お相手の職業とだいたいの年齢が明かされてることって多いと思うんだけど、そういうヒントがあると探偵心がくすぐられちゃって...SNSで色々調べてるうちにお相手に辿り着くことが結構ある」と告白。「そしてもっと別の時間の使い方あるよなって反省する