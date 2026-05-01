お笑いコンビ「ハリセンボン」の近藤春菜が３０日にＳＮＳを更新。人気アイドルのライブに訪れた様子を公開した。自身のインスタグラムに「ＴＷＩＣＥ＜ＴＨＩＳＩＳＦＯＲ＞ＷＯＲＬＤＴＯＵＲＩＮＪＡＰＡＮ追加公演＠ＭＵＦＧＳＴＡＤＩＵＭ（国立競技場）最高でした！！！」と書き出すと、「ライブ観ながら、思いっきり声出して、踊って、何度も何度も幸せだなぁって思えて、胸いっぱいでした。９人揃って