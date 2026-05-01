◆米大リーグブルワーズ１３―１ダイヤモンドバックス（３０日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）ダイヤモンドバックスのＩ・バルガス内野手（３４）が、敵地のブルワーズ戦で２安打して、開幕からの連続試合安打を２３に伸ばした。２００６年Ｅ・レンレリア（ブレーブス）以来、２０年ぶり。歴代最多は１９７６年のＲ・レフロア（タイガース）の３０試合連続がある。また、昨年から通算