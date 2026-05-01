水俣病の公式確認から、5月1日で70年という節目を迎える。化学メーカー・チッソの工場排水に含まれたメチル水銀が原因で発生したこの公害病は、今なお多くの人々に深刻な被害を残している。 問題は解決せず、補償を求める人々の声はかき消されがちだ。多くの人にとって、水俣病は「歴史の教科書の中の出来事」となり、風化のおそれが憂慮される。2年前に、環境省と患者団体の懇談の場で、職員が患者の発言を遮る「マ