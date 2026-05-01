全国労働組合総連合（全労連）は4月30日、都内で記者会見を開き、医療・介護・福祉・保育などのケア労働者を対象とした「ケア労働者のための全国いっせい労働相談ホットライン」を5月31日に実施すると発表した。 全労連がケア労働者に対象を絞ったホットラインを開くのははじめて。ケア労働者の労働条件問題等に詳しい労働組合の専門家が相談に応じるという。 6月1日に診療報酬、介護報酬、障害福祉サービス等報酬の「ト