ステレオタイプや偏見はどのようにして生まれてしまうのか？ 自己奉仕的バイアス、因果スキーマ 他者の行動原因を考える際、基本的な帰属のエラーによって内的なものを原因とする傾向が強いですが、自分自身の行動の原因を考える場合は、どうなるのでしょうか？ケリーによれば、人は物事が成功した場合は内的なものが原因と考え、失敗した場合は外的なものが原因と考えると語りました。 例えば、料理に