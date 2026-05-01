「メンタル高血圧タイプ」の人が知っておきたい！普段の生活で意識したいこと 過度なストレスや緊張で一時的に血圧が上昇するタイプ ツボ押しをしてすぐに降圧効果がある人は、メンタル高血圧の傾向が強いといえるでしょう。このタイプはストレスや緊張などによって自律神経のバランスが乱れ、一時的に血圧が上昇して元に戻るケースがほとんど。精神的な要因がかなりの部分を占めるのであれば、薬をやめられる可能性も期