１日、三村淳財務官は政府・日銀による為替介入観測について「コメントするつもりはない」と述べた。また、原油先物市場について一般論としたうえで「原油先物取引についても、執行体制を常に整えている」と語った。 イラン戦争が始まってから、日本の通貨当局は原油先物市場への介入も視野に複数の金融機関に聞き取りを実施したとロイター通信が先月報道している。円安と原油高が歩調を合わせるなかで、円買いと原油