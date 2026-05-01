『探偵！ナイトスクープ』（テレビ朝日系）が4月24日に放送され、猿がバナナの皮を何回で剥くのかを検証する様子が描かれた。【映像】50匹以上の猿に検証する様子視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する同番組。「猿はバナナの皮を３回でむく？」は、大阪府の女性（53）から寄せられた