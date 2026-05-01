俳優の吉岡里帆、今田美桜が1日、東京・西銀座チャンスセンターで行われた「ドリームジャンボ宝くじ」「ドリームジャンボミニ」発売記念イベントに登場した。肌寒い気温で、どしゃぶりの中で行われたイベントだったが、2人は「雨の中ありがとうございます」と笑顔で登場して会場を和ませた。【写真】5億円！お札の前で笑顔をみせる吉岡里帆＆今田美桜CM共演7年目となる2人。今回は「日常の小さな幸せ」をテーマにした新CMで、