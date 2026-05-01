指定薬物のエトミデートを使用したとして医薬品医療機器法違反の罪に問われたプロ野球広島東洋カープの元選手羽月隆太郎被告（26）＝広島市＝の初公判が今月15日に広島地裁で開かれることが1日、地裁への取材で分かった。起訴状によると2025年12月16日ごろ、医療以外の用途で若干量を自宅で使ったとしている。被告は今年2月17日に起訴され、同18日に保釈。同24日に球団が契約を解除した。