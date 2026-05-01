阪神２軍が４月２８〜３０日までハードオフエコスタジアム新潟でオイシックスと３連戦を戦った。オイシックスにはかつて選手として阪神に在籍した人が多い。２０１１年度ドラフト１位・伊藤隼太ヘッドコーチ、２０２０年途中から２３年まで在籍した小林慶祐投手コーチ、２０１５年度ドラフト１位の高山俊外野手が所属。３連戦中には糸原、岩貞ら同時期に在籍した選手やコーチと旧交を温めるシーンが何度も見られた。試合前に