お笑い芸人の木村祐一（63）が、30日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1時）に出演。フリーアナウンサー内田恭子と結婚した自身の元マネジャーについて語った。この日はタレント中山秀征とトークした。二人は00年代に放送された日本テレビ系「ラジカるッ」で共演。番組開始前に別番組で共演の機会があったといい、中山は「せっかく会う機会があったので。『実はこの秋始まるんですけど、よろしくお願いします』