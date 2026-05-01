元エリート官僚が明かした、国民の生活に直結する驚きの経済政策の見通しが注目を集めている。【映像】「軽減税率をゼロにする」と断言できる訳お笑いコンビ・かまいたちがMCを務める『これ余談なんですけど・・・』。4月29日の最新回では、元エリート官僚や元アナウンサーといった華やかな経歴を持つ面々が集結し、知られざる政界の裏側や教育論について熱い議論を交わした。番組内では、現在の日本経済における最重要課題