トレイダーズホールディングスが急反発し、年初来高値を更新した。同社は４月３０日の取引終了後、２６年３月期の連結決算発表にあわせ、２７年３月期通期の業績・配当予想を開示した。今期の営業収益は前期比１８．８％増の１５７億円、最終利益は同１３．１％増の４８億円を見込む。過去最高益を２期ぶりに更新する計画。年間配当予想は同５円増配の４５円とした。前期の業績が計画に対して上振れして着地したことも