東洋製罐グループホールディングスは大幅に３日続伸している。４月３０日の取引終了後、２６年３月期の連結業績について、営業利益が前回予想の４５０億円から５１５億円（前の期比５０．３％増）で着地したようだと発表しており、好感した買いが集まっている。グループ各社でコスト削減に努めたほか、海外エンジニアリング事業で業績が回復に転じ赤字幅を縮小した。 出所：MINKABU PRESS