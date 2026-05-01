１日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５７円０８銭前後と前日の午後５時時点に比べ３円０５銭程度のドル安・円高で推移している。 ４月３０日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５６円５９銭前後と前日に比べ３円８０銭程度のドル安・円高で取引を終えた。為替介入とみられる円買い・ドル売りで一時１５５円５７銭まで急落し、その後は下げ渋ったものの戻りは