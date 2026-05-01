「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１日午前１０時現在で、ウェルネットが「売り予想数上昇」で４位となっている。 １日の東京市場で、ウェルネットは続落し年初来安値を更新。前日の取引終了後に２６年６月期通期の単独業績予想を下方修正したことがネガティブ視されているようだ。 売上高予想は従来の１１５億円から１００億円（前期比８．４％減）に、営業利益予想は１６億８０００万円