4月1日現在の山形県の推計人口が公表され、98万4763人で、前の月に比べ3834人減少しました。年度末で県外への転出が増えたことが減少の主な要因と見られています。 【写真を見る】山形県の人口はこの春、一気に4000人減少…人口減少に歯止めかからず（山形） 県によりますと4月1日現在の県の推計人口は98万4763人でした。男性が47万8194人、女性が50万6569人となっています。全体では前の月に比べ3834人減少しました。 自然な人