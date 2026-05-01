【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Travis Japanの素顔と絆が溢れるアメリカ旅に完全密着したトラベルドキュメンタリー『Travis Japan Summer Vacation!! ―7人のアメリカ旅―』が、5月1日よりDisney+（ディズニープラス）にて独占配信される。 このたび、WEB特別映像＜川島如恵留編＞が解禁された。 ■「全力を尽くします！メンバーのために」（川島如恵留） 今回解禁された映像は、如