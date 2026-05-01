ＳＢＩホールディングス [東証Ｐ] が5月1日午前(10:10)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期の連結最終利益は前の期比2.6倍の4275億円に急拡大し、4期ぶりに過去最高益を更新した。13期連続増収、3期連続増益となった。なお、27年3月期の業績見通しは開示しなかった。 同時に、今期の年間配当は未定とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結最終利益は前年同期比28.7％増の784億円に伸びた。