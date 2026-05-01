ジャパン・ティッシュエンジニアリング [東証Ｇ] が5月1日午前(10:30)に決算を発表。26年3月期の経常損益(非連結)は5億3700万円の赤字(前の期は2億3400万円の赤字)に赤字幅が拡大したが、27年3月期は1億1000万円の黒字に浮上する見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の経常利益は前年同期比84.4％減の1500万円に大きく落ち込み、売上営業利益率は前年同期の12.4％→2.1％に急低下した。 株探ニュー