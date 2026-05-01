動画配信サービス・Huluで独占配信中の『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』Season2（全5話）。Season2 最終話を4月26日（日）に配信。追う者と追われる者の執念、何としても脱獄を成功させたい冬木こずえ（篠原涼子）の覚悟、愛、狂気を描いた最終話。誰が敵で、誰が味方か、見る者をも欺くこずえの大胆な計画は、最後までどんでん返しの連続！全てを知った今改めて見返すことで、いかに綿密でありながらスリリン