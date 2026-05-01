モデルでタレントのアンミカ（54）が1日までに自身のインスタグラムを更新。レアな髪形で番組出演を報告した。「テレビ朝日【歌うランキングSHOW】にて、尊敬するデーモン閣下と、昨年に引き続きMCを務めさせて頂きましたよ」と報告したアンミカ。「昭和の名曲は、懐かしい思い出の引き出しが開くとともに、“時代を超えて心を震わせる力”があると改めて感じた夜でした」とつづって衣装姿をアップした。「素晴らしい実力派