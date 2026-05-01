【宇野昌磨選手｜VARREL加入】 5月1日 発表 CELLORBが運営するプロeスポーツチーム「VARREL」は、STREET FIGHTER部門に宇野昌磨選手が加入することを5月1日に発表した。 元フィギュアスケート選手で、2018年平昌オリンピック男子シングル銀メダリストの宇野昌磨さんがVARRELへ電撃加入。VARRELの新ユニフォームを着用し、今回REJECTから移籍したときど選手と共に「EV