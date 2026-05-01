革命家オクサナ・シャチコの壮絶な人生に着想を得た映画『OXANA／裸の革命家・オクサナ』（5月22日公開）。オクサナが身の危険を顧みず、体制に抗い、法と自由、人間性のために闘ってきたのは何故か？彼女が今もなお世界のフェミニズム運動に影響を与え続ける理由に迫ってみよう。【写真】映画『OXANA／裸の革命家・オクサナ』場面写真ギャラリーアーティストであり活動家、そしてトップレスによる抗議で知られるフェミニスト