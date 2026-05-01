サッカー欧州カンファレンスリーグサッカー欧州カンファレンスリーグ（ECL）の準決勝第1戦が4月30日（日本時間5月1日）に行われ、クリスタル・パレス（イングランド）の日本代表MF鎌田大地がシャフタール（ウクライナ）戦で1ゴール1アシストと活躍し、3-1の勝利に貢献した。日本ファンからは後半に決めた勝ち越しボレー弾だけでなく、直後の光景にも熱い視線が注がれていた。ここぞで躍動した。クラブ史上初のタイトルが懸かる