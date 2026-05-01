⼀般社団法⼈カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会(CEIPA)による国内最⼤規模の国際⾳楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』がノミネート作品を発表した。これに伴って最優秀作品を決定する最終投票が4月30日よりスタートとなった。“世界とつながり、⾳楽の未来を灯す(ともす)。”をコンセプトとした『MUSIC AWARDS JAPAN』が発表したのは、63部⾨のノミネート作品／アーティスト。主要6