◆第７１回京王杯スプリングＣ・Ｇ２（５月２日、東京競馬場・芝１４００メートル＝１着馬に安田記念の優先出走権）前走のオーシャンＳはスムーズなレースができず１２着に敗れたファンダム（牡４歳、美浦・辻哲英厩舎、父サートゥルナーリア）は、引き続きクリストフ・ルメール騎手とのコンビで７枠１３番から、巻き返しを狙う。３連勝中で一気の重賞制覇を目指すダノンセンチュリー（牡４歳、美浦・萩原清厩舎、父フィエール