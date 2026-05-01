こんにちは!アップ教育企画・進学館の齋藤と申します。 【写真】38歳女性アナ、まさかのJK制服ショット 4月は多くの方にとって、新しい生活リズムをインプットする月。それゆえの緊張やワクワク感、それに伴う疲れが生じるタイミングですね。ただ、バタバタと過ぎる4月の疲労感はゴールデンウイーク(GW)をうまく過ごせば一気に吹き飛ばすことができるでしょうから、皆さまいろいろと作戦を立てているかと思いま