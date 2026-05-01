【資料画像】瀬戸中央道 本四高速によりますと強風のため、瀬戸中央自動車道の児島IC～坂出ICは午前9時10分から2輪車が通行止めです。 またこの強風で午前7時28分から、同区間は「50キロ規制」になっていてます。