「今日は段ボールドローンで有名なエアカムイの皆さんと意見交換をさせて頂きました。非常に濃密な議論ができました。ありがとうございました！」小泉進次郎防衛相が先月27日、自身のX（旧ツイッター）に投稿した内容だ。最近、世界的にドローン戦力化への関心が高まる中、日本も積極的にドローン育成に取り組んでいる。日本経済新聞は先月23日、日本政府が年内の改定を目指す「安保3文書（国家安全保障戦略・国家防衛戦略・防衛力