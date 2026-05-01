グループI.O.I（アイオーアイ）出身の歌手チョン・ソミが、ハリウッド進出のニュースを伝えた。チョン・ソミは29日に放送されたMBC『ラジオスター』に出演し、最近、ハリウッド長編映画『パーフェクト・ガール（Perfect Girl）』の主演にキャスティングされたと明かした。この作品は、デビューを控えたK-POPガールズグループのメンバー選抜過程で起きる出来事を描く心理スリラー映画だ。チョン・ソミは「昨年、『CLOSER』『EXTRA』