記事ポイントREIT組成を目的とする資産運用会社「ふるさとパートナーズ」に、中国銀行が地方銀行として初めて資本参画NBIホールディングス・PROSPER・昭和リースの3社が2025年12月に設立した同社の発行済株式2.5%を中国銀行が取得予定中国銀行の営業エリアのホテル・旅館への投資を軸に、地域外の資金を地元観光産業へ循環させる地方のホテルや旅館へのバリューアップ投資を通じて地方創生を推進する資産運用会社「ふるさとパート