韓国検察が、ソウル江北区（カンブクク）一帯の宿泊施設で薬物を使った連続殺人を行った疑いが持たれているキム・ソヨン（20）を新たな容疑で追加起訴した。30日、ソウル北部地検は、「モーテル殺人」事件の被告人、キム・ソヨンを特殊傷害および麻薬類管理法違反の容疑で追加起訴したと明らかにした。これに先立ちキム・ソヨンは、自身に処方された睡眠薬を飲み物に混ぜて被害者らに飲ませ、2人を死亡させ、1人を意識不明に陥らせ