新疆ウイグル自治区南部を旅する遊学プログラムに参加した広州老年開放大学の受講生ら。（２０２５年１２月２日撮影、広州＝新華社配信）【新華社広州5月1日】中国の高齢者の間で遊学ブームが起きている。各地にあるシニア向け生涯教育機関「老年大学」も高齢者のニーズに合わせたコースを創設し、受講生の知的好奇心を満たすとともに消費を刺激し、高齢者教育を通じたシルバー経済の発展を推進している。広東省広州市の広州老