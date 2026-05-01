記事ポイント自転車をそのまま船に積み込み、猪苗代湖を横断できる期間限定の貸切運航サービス2026年5月・6月の計4日間、各便定員30名・乗船料2,400円で提供猪苗代湖一周コース「INAICHI」の半周スタイルを実現、現地レンタサイクルにも対応福島県の猪苗代湖を自転車ごと船に積んで渡る「サイクルシップ INASHIP（イナシップ）」が、2026年5月23日から期間限定で運航を開始します。猪苗代観光協会が、ふくしまディスティネーション