前足をついて座るシンシン。（３月３１日撮影、雅安＝新華社配信／Ｐａｎｄａ３６５提供）【新華社雅安5月1日】中国四川省雅安市にある中国ジャイアントパンダ保護研究センター雅安碧峰峡基地で、パンダのシンシン（真真、中国名「仙女」）が地面に前足をついて座る様子が撮影された。