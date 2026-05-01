1日に700近い便が離着陸し、10万人超が利用する国内最大級の国際空港「成田空港」。1978年の開港に当たっては、反対派を警戒して1万人超の警備隊を配置していたにもかかわらず、わずか20人ほどの活動家集団たちが管制塔を占拠する事件が起きていた。地上も市街戦さながらの混乱で、3月末に予定していた開港は5月まで延期することとなった。【衝撃写真】反対派たちに破壊された成田空港の管制塔、建設前の一帯…成田空港の“黒歴