〈《成田空港の黒歴史》「開けろ、ひきょう者！」武装部隊が管制塔に立てこもり、地上は「まるで市街戦」…前代未聞の“空港占拠事件”の舞台裏〉から続く1978年、開港を4日後に控えた成田空港を悲劇が襲った。建設に反対する武装した活動家集団が、管制塔を占拠したのだ。【衝撃写真】破壊された管制塔、集結する建設反対派…成田空港の“黒歴史写真”を見る当時、1万人超の警備隊を配置していたにもかかわらず、なぜ事件は起