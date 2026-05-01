歌手の氷川きよし（48）が30日、自身のインスタグラムを更新。人気タレントとの束の間の時間を報告した。同日、「氷川きよし特別公演『白雲の城』」の大千秋楽を迎えた氷川。「帰りは和歌ちゃんと飛行機の出発が遅れて機内で2時間40分声で喋り続けてましたwww」とタレントの島崎和歌子との飛行機内でのツーショットを投稿した。「歴史が長いとネタが尽きない！笑」と氷川。「私、軽い女子会大好き〜束の間の会話楽しか