イギリス政府は、ユダヤ人コミュニティを狙ったとみられる事件が相次いでいることなどを受け、国内のテロ脅威評価レベルを「深刻」に引き上げました。ロンドン北部で先月、ユダヤ人の男性2人がイギリス国籍の男に刺され重傷を負った事件を受け、イギリス政府は先月30日、国内のテロ脅威評価レベルを「相当」から「深刻」に引き上げたと発表しました。「深刻」は、5段階のうち上から2番目のレベルで、「今後、6か月以内に攻撃が発生