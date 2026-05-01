「お母さん、大変だよ！」――拡散された動画は、4歳の妹を“万引き犯”に仕立てたフェイクだった。SNSが生む憎悪は、なぜ子どもまでも標的にするのか？難民家族を追い詰めるフェイク投稿の実態に迫る。【写真】この記事の写真を見る（2枚）ジャーナリスト・池尾伸一の新刊『仮放免の子どもたち「日本人ファースト」の標的』（講談社）より一部を抜粋・編集してお届けする。（全2回の1回目／続きを読む）写真はイメージ