1日の未明、山形県酒田市光ケ丘の陸上競技場近くでクマ１頭が目撃されました。市が住民に注意を呼びかけています。 1日の午前2時39分ごろ、酒田市光ケ丘の陸上競技場そばの交差点、国道112号線と県道が交わる場所の南側付近で、クマ1頭が目撃されました。 市は、クマを目撃した場合は不用意に近づかず、すぐに警察や市に通報するよう呼びかけています。 またクマの侵入を防ぐため、倉庫や車庫の出入口は必ず閉め、夜間や長期間