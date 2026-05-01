◆酒呑み彼女が作るつまみ系サラダ「よなよな、やさいとお酒で。」 VOL.08 パクチー夜に食べても罪悪感のない、旬の野菜を使ったつまみ系サラダで人気のKANOSALAが、お酒に合うレシピを毎月お届け。インスタで動画も公開中！◆【今月のやさい】パクチー「パクチーとエビの甘辛サラダ」独特の香りが特徴的なパクチーは、ビタミンや抗酸化成分が豊富で、美肌やデトックスも期待できるクセつよ&栄養たっぷり香味野菜。〈材料・調