男子テニス元世界ランキング4位の錦織圭選手は5月1日、自身のX（旧Twitter）を更新。今シーズンをもって現役を引退する決断をしたと報告しました。【画像】錦織圭の引退報告全文「やり切った」今シーズン限りでの引退を発表錦織選手は投稿に3枚の画像を載せています。1、2枚目は日本語での引退報告、3枚目は英語です。「今日は皆さまにご報告があります。このたび、今シーズンをもって現役を引退する決断をいたしました」と、画像