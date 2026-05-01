占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「やぎ座」の2026年5月の運勢を占います。やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）【今月のカード：隠者（The Hermit）／逆位置】「隠者」の逆位置は、これまで考えていたものを形にする時を示します。今月は、あなたが今まで温めてきた物事を実行に移すタイミングです。ただし、周りの評価は気にしすぎなくて大丈夫。まずはアウトプットすることが大切です。【