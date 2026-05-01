占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「いて座」の2026年5月の運勢を占います。いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）【今月のカード：吊るされた男（The Hanged Man）／正位置】「吊るされた男」の正位置は、今は無理に行動しなくてもよいことを示します。今月は、焦って新しいことや環境に飛び込もうとせず、そのままでいることが大切な1カ月です。ただし、思いついたことを記録に残しておくの