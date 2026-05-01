旭川市の旭山動物園の焼却炉で妻の遺体を焼くなどした疑いで、33歳の職員の男が逮捕されました。捜査本部が設置されている旭川東警察署前から最新情報を伝えてもらいます。山岡記者です。お願いします。事態が明るみになってから動物園での現場検証は2日続きまた、自宅の捜索は4日に渡って行われました。これまでの取材で鈴木容疑者は任意の調べに「数時間かけて燃やした」「動物園の営業時間外の夜間に遺棄した」という趣旨の話を