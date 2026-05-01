占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「てんびん座」の2026年5月の運勢を占います。てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）【今月のカード：女帝（The Empress）／正位置】「女帝」の正位置は、女性からの力添えや優しさに恵まれる意味を持ちます。今月は、あなたをサポートしてくれる女性や、母性の強い人が現れる1カ月になりそう。ただし、甘え慣れていない人は少し戸惑うかもしれません。た